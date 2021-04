Na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim archeolodzy odkryli fundamenty kościoła ewangelickiego z XIX wieku [zdjęcia]

Pierwsze kamienie archeolodzy uchwycili dosyć płytko, nie dalej niż metr pod powierzchnią ziemi. Na razie widoczna jest część korony.

- To dosyć mocne fundamenty. Korona murów od północy oraz wschodniej części rynku jest bardzo dobrze zachowana, natomiast w części południowej wykopu jest rumowiskiem, widać luźne kamienie, dlatego wydaje nam się, że to właśnie w tej części kościół został zniszczony przy pracach rozbiórkowych. Być może niżej jest lepiej zachowany. Chcemy teraz uwidocznić koronę murów, byśmy mogli się dowiedzieć, jaki jest układ muru tej części. Będziemy jeszcze dokopywać się do stopy fundamentowej, by zobaczyć się głęboko był posadowiony i w jakim jest stanie – opisuje Maciej Miścicki z UW, kierownik prac archeologicznych.