Na przełomie 2023 i 2024 roku zakończona zostanie budowa promenady w Tucholi

- Super, bo pięknie jest tam - to pozytywna opinia. Skrajnie odmienna brzmi: - "Promenada nad ściekami? W dziesiątkę!".

Jedna z tucholanek zauważa: - "Nic nie robią źle, robią - też nie dobrze. Nie dogodzisz. Mi się pomysł promenady podoba, będzie można przejść się wieczorem przy fajnym klimacie".

Przypomnijmy, promenada połączy dwa brzegi jeziora Głęboczek. Będzie można się przejść nad wodą i zatrzymać na chwilę pośrodku, by podziwiać widoki. Są głosy, że ludzie nie będą dbać o czystość i śmieci trafią do wody.

- Teraz dopiero będzie "syf i mogiła" nad tym jeziorem, no tak, bo wędkarze posprzątają - ktoś gorzko komentuje.

Inny uczestnik dyskusji ocenia, że wszystkie pomosty wędkarskie nadają się do rozbiórki, ponieważ są zgniłe i zagrażające w dalszej części ich korzystania, a ławek nadal nie ma. Pyta, czy chociaż raz były pomalowane przez ten czas użytkowania. Podobnie jak domki bez ławek i śmieci wokoło. - Kamery na budynku to jakaś atrapa, żal mi d... ściska, jak co dzień przejeżdżam i widzę ten syf - napisał. - Sprzątam co roku jako wędkarz ten wasz i mój akwen. Wstyd dla władz, a to nasze Bory Tucholskie.