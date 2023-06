Na Stary Rynek we Włocławku wróci zieleń. Inwestycją zainteresowane są dwie firmy [wizualizacje]

Dwie firmy są zainteresowane przebudową Starego Rynku we Włocławku

W 2023 roku ze Starego Rynku we Włocławku zniknęła duża część terenów zielonych

Przypomnijmy, że Stary Rynek we Włocławku zrewitalizowano w 2013 roku. Wraz z rewitalizacją zniknęła z niego również większa część zielonych terenów – drzewa i trawniki. Inwestycja kosztowała 7 mln złotych (4,7 mln złotych pochodziło z unijnych dofinansowań). Przypomnijmy, też że w 2019 roku Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”, przygotował zestawienie zdjęć z różnych miast Polski przez rewitalizacją i po niej. Charakterystyczne dla zdjęć jest to, że pierwsze pokazuje centra miasta wypełnione zielenią, a drugie betonem i granitem. Listę „zabetonowanych” miast otwierał Włocławek. W czerwcu 2021 roku listę siedmiu polskich miast, w których zieleń na rynku zamieniono na beton, przygotował portal noizz.pl. Tu listę również otwierał Stary Rynek we Włocławku.