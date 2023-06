We Włocławku przybędzie dużych drzew. Tyle nasadzeń zaplanowano na 2023 rok [zdjęcia]

W odpowiedzi na komentarz, Krzysztof Kukucki zaznaczył, że już od trzech lat w pasach drogowych sadzone są duże drzewa, które kupowane są wraz z trzyletnią usługą pielęgnacji, w tym podlewaniem.

„Od trzech lat sadzimy duże drzewa w pasach drogowych. To zupełnie inne podejście do wcześniejszego, kiedy sadzono „kije od szczotki” i zostawiano je „samym sobie”. Teraz sadzimy duże drzewa, ale kupujemy je razem z pielęgnacją przez 3 lata. To wystarczający czas, by drzewa się przyjęły. Daje to nam również możliwość interwencji i wyegzekwowania od wykonawcy właściwego materiału” – zaznaczył Krzysztof Kukucki.