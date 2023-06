Na szlaku Wdy. Stara wdzydzka stanica z nową promenadą i pomostami dla kajakarzy. Zobacz zdjęcia

Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach Koszewskich wzbogaciła się na początku tego sezonu w pomosty dla wodniaków i wszystkich innych turystów – prawdziwą promenadę, którą można przejść suchą stopą znad jeziora Jelenie na jezioro Gołuń.

To zaledwie i aż 150 metrów, ale tyle wystarczy, aby zobaczyć oba wspomniane akweny stanowiące część wielkiego jeziora Wdzydze. Wszystko dzięki temu, że stanica rozbudowała się w absolutnie niezwykłym i niemal magiczny miejscu - na półwyspie między jeziorami. Najlepiej widać to ze wznoszącej się na terenie stanicy 36-metrowej wieży widokowej.

Takie są propozycje spływów

Wdzydze Kiszewskie to ważny przystanek na kajakowym szlaku Wdy, bo to właśnie ta rzeka wraz z jej dopływami zasila wodą ogromne Jezioro Wdzydzkie o powierzchni przekraczającej 1400 hektarów, zwane Kaszubskim Morzem. Stanica jest popularnym celem nie tylko turystów z Trójmiasta, ale także z Bydgoszczy, Torunia i Poznania. Nie brakuje tu również Ślązaków. W stanicy PTTK kończy się zwykle pierwszy etap spływów na Wdzie, po przepłynięciu ok. 23 km. Można też płynąć z wyżej położonego miejsca, ale większe spływy rozpoczynają się ze znanej kaszubskiej wsi Lipusz i stamtąd po niemal po całym dniu spędzonym na wodzie w malowniczych okolicznościach przyrody dociera się do stanicy, przepływając na koniec spory akwen znajdujący się w systemie hydrologicznym Jeziora Wdzydzkiego – Radolne.

Ostatnią prostą z ujścia Wdy do Radolnego (a to ok. 2,5 km) wskazuje niczym latarnia morska wspomniana 36-metrowa wieża widokowa. Stanica Wdzydze organizuje na tej trasie jednodniowe spływy – wypożyczenie kajaka dwuosobowego ze sprzętem oraz dowóz na start do Lipusza kosztuje 55-60 zł na osobę. To naprawdę niskie ceny. Kajakarze, których spotkaliśmy w stanicy przecierali oczy w zdumieniu. - Cały dzień na kajaku za 60 złotych? - pytali niedowierzając. - Rzeczywiście tak jest. Ceny spływów są bardzo konkurencyjne. Od ubiegłego roku zmieniły się w niewielkim stopniu. Wiemy jakie są obecnie realia, także na rynku turystycznym, ludzie oglądają każdą złotówkę. Za to u nas za naprawdę za małe pieniądze mogą dobrze wypocząć, zrelaksować się w otoczeniu niekażonej przyrody- zapewnia COMPONENT {"params":{"text":"Zbigniew Galiński","id":"zbigniew-galinski"},"component":"subheading"} , dzierżawca stanicy, bydgoszczanin.

Alternatywnym dla górnej Wdy szlakiem kajakowym jest rzeka Trzebiocha, dopływ Wdy. Startując na plaży w osadzie Rybaki, turyści mają przed sobą 16-kilometrową przygodę, w tym 100-metrową przenoskę przez teren hodowli ryb w Grzybowskim Młynie. To okazja do zaopatrzenia się w smakowitą świeżą lub wędzoną rybkę. Po wpłynięciu z Trzebiochy na Wdę w osadzie Loryniec do bazy we Wdzydzach zostaje 9 km. W tym sezonie taki spływ kosztuje 50-55 zł na osobę.

Wodniacy mają też inne możliwości spływów: 12 km Wdą z jeziora Schodno do Wdzydz, 9 km Wdą z Loryńca do Wdzydz, 17 km ze stanicy przez jezioro Wdzydze i dalej Wdą do Wojtala oraz 28 -kilometrową trasą Korne – Wdzydze (rzekami Pilicą, Graniczną, Trzebiochą i Wdą). Ten najdłuższy spływ kosztuje 60-65 zł za osobę. Można też poprosić o dowiezienie na jezioro Osuszyno, z którego wypływa maleńka tu Trzebiocha. To alternatywa dla spływu z Rybaków, tyle że o ok. 3 km dłuższa.

Promenada jak się patrzy

W tym sezonie na terenie wdzydzkiej stanicy (funkcjonuje od lat 50. XX w.) zakończono budowę promenady. Prace trwały od końca ubiegłego roku. Zadanie wspierane finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego było planowane od wielu lat, ale formalności środowiskowe, potem pandemia, wreszcie wzrost kosztów materiałów budowlanych i robocizny wydłużyły, i podrożyły całą inwestycję z zakładanych 1,1 do 1,8 miliona złotych.

To jednak nie mogło wpłynąć na determinację budowniczego, którą urzędnicy postanowili docenić i uwiecznić jego imię w kamieniu na promenadzie: „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - RZEKA WDA – ZBIGNIEW GALIŃSKI – 2023”. Można nią przejść ok. 150 metrów łukiem wzdłuż brzegu jeziora Jelenie aż na tzw. Kozią Łąkę nad jeziorem Gołuń. Można też wstąpić z niej po kamiennych schodach niemal prosto to letniego ogródka przy stanicowej tawernie. Tawerna i letnia scena pod wieżą widokową to miejsca, gdzie każdego wieczora w weekendy odbywają się koncerty piosenki turystycznej i szantowej, czasem nawet rockowej, a przy tym potańcówki rozochoconej braci żeglarskiej i kajakarskiej. Przy okazji budowy promenady zrewitalizowano i umocniono brzeg jeziora i nasadzono wiele różnych roślin.

Na pływającym slipie

Do pomostów można dobić kajakiem (jest także stanowisko dla jachtu), ale nie tylko tam – przy plaży pod recepcją ustawiono pływający slip, który służy właśnie operacjom dobijania i odwrotnie – wypływania na szeroką wodę. Ten nowoczesny slip to nie zwyczajna pochylnia wodna, ale rodzaj przycumowanego do niewielkiego pomostu, pływającego doku, który uchyla się na jedną stronę w chwili wpływania/ wypływania kajaka, a potem wraca do poziomu. Kajakarze mogą z niego stabilnie, bezpiecznie wyjść na pomost, a potem doholować sprzęt pływający do plaży i odstawić na stojak.

- To pierwszy traki slip na Pomorzu. Testujemy go i sprawdza się doskonale – zapewnia Zbigniew Galiński. Kajakami można też dobijać jak dawniej – do łagodnie wznoszącego się piaszczystego brzegu przy recepcji, ale teraz dno wyłożono matą ułatwiającą tę operację i nie niszczącą kajaków.

