Co by było, gdyby pękła tama we Włocławku? Zapora jest dobrze chroniona, ale zamach terrorystyczny trzeba brać pod uwagę

Mimo to, gdyby doszło do zamachu na tę ogromną budowlę hydrotechniczną, zagrożenie dla ludności zależałoby od skali zniszczeń. Jeśli ładunek wybuchowy wybiłby tylko szczelinę w betonowej konstrukcji, wtedy woda nie wyrządziłaby dużych szkód, a przynajmniej proces zalewania terenu byłby wolny i ludzie zdążyliby uciec.

- Zapora wodna we Włocławku podlega ochronie i ma zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa przed różnymi zagrożeniami, a także szkodliwymi działaniami ze strony osób trzecich. Z uwagi na charakter obiektu, nie możemy udzielać szczegółowych informacji - przekazuje nam Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Zdecydowanie gorzej, gdyby wysadzono większą partię zapory, a szczególnie całą. Wtedy doszłoby do katastrofy, ogromnych zniszczeń i zagrożenia dla życia i zdrowia wielu ludzi. Pędząca z prędkością 9-10 metrów na sekundę wysoka fala niszczyłaby wszystko na swojej drodze niczym morskie tsunami i przebiłaby się przez wały przeciwpowodziowe .

- Na pewno zalaniu uległyby niżej położone tereny we Włocławku i poniżej niego – w Bobrownikach i Nieszawie, ale już mieszkańcy Torunia nie mieliby się czego obawiać - uspokaja naukowiec z UKW.

Zagrożenie było realne

Ale jeszcze kilka lat temu drżeliśmy na samą myśl, co może się stać, gdyby betonowe filary i stalowe klapy jazów pochyliły się pod naporem mas wody zgromadzonych w Zalewie Włocławskim i runęły w dół.

Prof. Babiński alarmował o tym osobiście w roku 2012 europarlamentarzystów w Brukseli.

- Takiej katastrofy, a może do niej dojść, Europa jeszcze nie widziała! - przestrzegał w sugestywnym przemówieniu.

Gdy zaporę oddawano do użytku w roku 1970, ta wznosiła się ponad poziom dolnej wody na 11 metrów, a po wielu latach użytkowania, gdy spadająca w dół woda spowodowała erozję dna (wymycie i obniżenie), ta wysokość zwiększyła się do 15 metrów, co naruszyło stabilność konstrukcji i ryzyko katastrofy budowlanej na niespotykaną skalę.

W roku 2015 roku (po 3 latach prac, które pochłonęły ponad 115 mln zł) zakończono wzmacnianie zapory, dzięki czemu znów stała się stabilna. Zrewitalizowano też i podwyższono znajdujący się poniżej zapory kamienny próg piętrzący, który podpiera budowlę (wodą właśnie) od dolnej wody.