Na terenie gminy Łabiszyn skradziono sanki sadownicze. Dzielnicowy wpadł na trop sprawcy

Na początku tego tygodnia powiadomiono policjantów o kradzieży sanek sadowniczych, które stały na otwartej przestrzeni w jednej z miejscowości niedaleko Łabiszyna. Pokrzywdzony wartość poniesionej straty oszacował na 700 zł. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

O tym kto stoi za wspomnianą kradzieżą ustalił we wtorek (28.11.2023) dzielnicowy z komisariatu w Łabiszynie. Dowiedział się także, iż w minioną niedzielę doszło do kolejnej takiej kradzieży, o której nie wiedział pokrzywdzony.

- Policjanci udali się do miejsca zamieszkania 50-latka, gdzie został zatrzymany. Na drodze dojazdowej do jego posesji, ujawnili dwie sztuki skradzionych sanek. Zabezpieczone mienie wróciło do prawowitego właściciela - informuje kom. Wioleta Burzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

We wtorek (28.11.23) mieszkaniec gminy Łabiszyn usłyszał zarzut. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.