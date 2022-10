Znaki na kajakowym szlaku. Wskazują drogę, podają kilometry, ostrzegają. Sam zobacz!

Ze znaków informacyjnych można się dowiedzieć bardzo wiele: jak daleko (w kilometrach) jest do ujścia rzeki albo do najbliższego i kolejnego miejsca biwakowego, którędy płynąć, aby trafić do celu, gdzie jest dogodne miejsce do przenoszenia kajaków. Znaki ostrzegawcze wskazują - co oczywiste - miejsca niebezpieczne, bo w nurcie mogą być jakieś przeszkody, pale, za lub zatopione pnie. Ostrzeżenia dotyczą także zapór wodnych lub innych przeszkód, których przepłynąć nie można.