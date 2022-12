Na UTW w Wielgiem bardzo interesujący wykład. Tym razem było o zrywach narodowościowych!

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają z powodzeniem w wielu gminach powiatu lipnowskiego. To okazja, by nadal się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Czasami wykłady przybierają nawet charakter integracyjny. Tak było ostatnio w Wielgiem, gdyż do słuchaczy dołączyła grupa uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej. Wysłuchali oni wyjątkowo interesującego wykładu dr Władysława Kubiaka na temat zrywów narodowościowych na Ziemi Dobrzyńskiej. Wykładowca w przystępny sposób przedstawił przyczyny utraty niepodległości przez Polskę, czasy zaborów i liczne powstania, które przetoczyły się przez nasz kraj. Szczególnie cenne było odniesienie się do naszych ziem, bo lepiej orientujemy się w historii ogólnej niż tej, która bezpośrednio dotyczy naszych małych ojczyzn.

Uczniowie mogli się przekonać, że nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale też prawdziwą przyjemnością. Seniorzy nie muszą się już przecież uczyć, a chętnie chodzą na wykłady.