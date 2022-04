Na wsi jest więcej kawalerów, a w mieście jest więcej rozwodów. Oto najnowsze dane z Narodowego Spisu Powszechnego

Jest nas mniej, więcej kobiet niż mężczyzn, uciekamy z miasta na wieś - 26 kwietnia GUS zaprezentował kolejne, wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Według tych wyników, w naszym kraju mieszkało, w marcu 2021 roku, 38 036,1 tys. osób (48,3 proc. mężczyzn i 51,7 proc. kobiet). W porównaniu z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, liczba ludności zmniejszyła się w zeszłym roku o ok. 476 tys., czyli o 1,2 proc. Liczba kobiet zmalała o 220,8 tys. (1,1%), a mężczyzn o 255 tys. (1,4%). Na Kujawach i Pomorzu, w latach 2011 - 2021, ubyło 4 - 3,1 proc. ludności, najwięcej więcej w miastach.

Co 5. osoba to 60 plus