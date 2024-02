Na zbyt tanim maśle w sklepach może się pośliznąć cała branża mleczarska. To też nie jest dobre dla konsumentów

- Pomimo tego, że masło na światowych giełdach drożeje, to w Polsce cena za ten towar nawet jeszcze dołuje - twierdzi Mariusz Falgowski, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we Włocławku.

Masło na świecie drożeje, a w Polsce nie

Bo mleczarnie, które np. produkują twaróg mają dużo tłuszczu mlecznego do zagospodarowania i muszą go sprzedać w postaci śmietany lub masła. No i coraz częściej stają pod ścianą, a nawet korzystne ceny za twaróg nie pokryją im kosztów związanych z produkcją i sprzedażą bardzo taniego masła. Poza tym, jeśli na rynku można kupić tak tanie masło, to mało kto będzie chciał od nich kupić towar nawet w granicach kosztów produkcji.