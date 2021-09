Nad region nadciąga słoneczny wyż skandynawski, więc nie będzie rozpieszczał nas ciepłem

- Przez najbliższe 10 dni nie będzie padało, bo po wielu zawirowaniach nad region nadciągnie układ wyżowy. Kręte były jego ścieżki aż w końcu dotarł nad Skandynawię i stamtąd rozpocznie wędrówkę ku centrum Europy – wyjaśnia bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Noce będą bardzo chłodne

Wyż przyniesie liczne rozpogodzenia, ale też raczej chłodne powietrze. W porze dziennej możemy oczekiwać najczęściej wzrostu temperatury do 21-23 stopni Celsjusza, za to w nocy będzie zimno. Brak wiatru i rozpogodzenia sprzyjać będą nocnemu i porannemu wychłodzeniu. Temperatura może spadać do 5, a nawet 4 stopni, a w dolinach jeszcze bardziej.