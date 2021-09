Przekroczysz prędkość o ponad 30 km/h i dostaniesz mandat 1500 zł. Czy to dobry pomysł? Marek Weckwerth

Już niedługo kierowcy będą musieli mieć się znacznie bardziej na baczności niż teraz – radykalnie wzrosną mandaty. Ostatnia korekta odbyła się w 1997 r. Fot. Janusz Wojtowicz

Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km na godzinę, a narazi się na 1500- złotowy mandat i to niezależnie od tego, czy zrobił to w terenie zabudowanym czy też nie. To tylko jeden z wielu elementów rządowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach, który ma wejść w życie 1 grudnia.