Nadszedł czas kiszenia kapusty. Przypominamy jak to dawniej robiono na Kujawach

Zgodnie z tradycją, kiszenie należało zakończyć do Wszystkich Świętych, bo inaczej kapusta mogła się nie ukisić. I choć spożywanie potraw z tak przygotowanego warzywa najlepsze lata ma już za sobą, ciągle jest obecne na wytwornych stołach, jak i uboższych, jako podstawowe danie lub dodatek do dań głównych.

Kiszenie kapusty na Kujawach. Musi być dobra beczka

W zależności od liczebności rodziny kapustę kiszono w beczkach, sądkach lub w wielkich garnkach kamiennych . Jak wspominają starsi mieszkańcy regionu, do kiszenia kapusty musiała być dobra beczka, najlepiej dębowa. Wykonywali je bednarze z okrawków dębowych. Każda przed użyciem musiała być dobrze wymoczona, dokładnie wymyta i wyparzona. Parowanie wykonywano przed samym napełnieniem w ten sposób, że na dnie beczki na kawałku blachy kładziono rozgrzany na ognisku kamień, polewając go wodą. Potem beczkę nakrywano płótnem. Nowe beczki przynajmniej przez dwa tygodnie moczono, kilka razy zmieniając wodę.

Kiszenie kapusty na Kujawach. Dobrze przygotować

Do kiszenia przeznaczano kapustę białą, zupełnie dojrzałą, o głowach zwartych. Główki warzywa należało oczyścić z uszkodzonych liści, a obrane pokroić na połówki i poszatkować. Tę pracę najczęściej wykonywali mężczyźni na szatkownicy suwanej, jakiej niekiedy używa się do dziś. W dużych gospodarstwach lub w folwarkach, gdzie kiszono dużo kapusty, przychodzili z pomocą sąsiedzi. Aby praca lepiej szła, śpiewano przyśpiewki, jak między innymi ta z okolic Strzelna „Nie masz ci to nie masz, jak u chłopa na wsi, psu ogon utnie, kapustę omaści”.