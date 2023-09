Nagraj krótki film i zgarnij nagrodę pieniężną oraz kamerę, drona, tableta, smartfona...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym".

O niebezpiecznych substancjach w gospodarstwie rolnym

Skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Zadanie to nagranie krótkiego filmu (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii Wizja Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym.