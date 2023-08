Nowe obowiązki kominiarzy. Od 18 września będą wystawiać protokoły online

- Będzie to jedyny, ważny dowód wypełnienia tego obowiązku. E-protokół całkowicie zastąpi dotychczasowy dokument papierowy – informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. - Będzie można go zobaczyć na swoim koncie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od razu po przeglądzie komina i w każdej chwili go pobrać.

CEEB - podstawowe narzędzie pracy kominiarza

Zmiana ma związek z uruchomieniem wszystkich funkcji CEEB, czyli internetowej ewidencji źródeł ciepła i spalania paliw, która działa od 1 lipca 2021 r. Do 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków powinni złożyć do CEEB deklaracje na temat stosowanych źródeł ciepła i zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Drabina i laptop

Typ budynku, rok budowy, średnia wysokość kondygnacji, grubość ocieplenia podłogi i stropu, grubość ścian, stan stolarki okiennej, jaka jest moc kotła i jego sprawność – to nie wszystkie pytania, które padną po przeglądzie komina.

- Dlatego do tego spotkania warto się wcześniej przygotować – podpowiada Tomasz Opłat, prezes kujawsko-pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Bydgoszczy.

Jak będzie to wyglądało? Czy od 18 września do narzędzi kominiarskich dołączy laptop?