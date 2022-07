Nagroda dla 64 gmin zaangażowanych w program „Czyste Powietrze”. W kujawsko-pomorskim rankingu najwyżej jest Kowal

Dodatkowe pieniądze - do 25,6 tys. zł – przekazane będą 625 samorządom, których wskaźnik zaangażowania wyniósł powyżej 3,70 procent. Najwyżej spośród kujawsko-pomorskich gmin uplasował się Kowal, znalazł się na 30 miejscu ogólnopolskiej listy.

Władze pochwaliły się już sukcesem na swoim portalu:

- Jest to niewątpliwie powód do satysfakcji, ale nie należy zapominać o tym, że przed nami jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Stojące przed nami problemy, jakie musimy pokonać w walce o czyste powietrze pokazują zebrane od wszystkich naszych mieszkańców deklaracje dotyczące sposobów ogrzewania domów i mieszkań. Zebraliśmy je od 100 procent właścicieli domów i mieszkań w Kowalu, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy.