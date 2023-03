Nagrodzono projekty związane z wsią w powiatach sępoleńskim i tucholskim. Zdjęcia

Umowę w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisał przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku. Z dofinansowaniem - 722.667 złotych - nastąpi rozbudowa 929 m sieci wodociągowej w gminie Więcbork (Zakrzewska Osada, Śmiłowo, Lubcza i Witunia), zakup stacji zlewnej i beczki asenizacyjnej w systemie hakowym. Przyczyni się to do wspierania lokalnego rozwoju i poprawy życia mieszkańców gminy.

Stawiają na bezpieczeństwo i pierwszą pomoc

Będą spotkania i wyjazdy

- My mamy pomysł taki, aby nasi mieszkańcy - czy to z KGW czy inne (nie ma ograniczeń) - zapoznali się z działalnością wiosek tematycznych - informuje Ewa Czapiewską-Siekierkę ze Stowarzyszenia Nasza Krajna. - W ramach tego projektu do czerwca 2024 roku będziemy robić spotkania, wyjazdy studyjne i wspólnie szukać na to koncepcji. Są już osoby które się tym interesują. Docelowo ma być stworzona koncepcja wiosek tematycznych, która w przyszłości zaprocentuje rozwojem tego typu działalności - społecznej czy gospodarczej - na naszym terenie. Plany są na Wielowicz (gmina Sośno), Dorotowo (gmina Więcbork), Wiśniewka i Skarpa (gmina Sępólno Krajeńskie), ale na razie bez szczegółów. Te miejscowości interesują się tym zagadnieniem. Środków na utworzenie wiosek nie otrzymaliśmy, a na zapoznanie się z tematem. W ramach projektu współpracy otrzymaliśmy 57.900 złotych. Tworzenie wiosek, mamy nadzieję, uda się z dalszych środków.