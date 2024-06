Najbardziej poszukiwane starocie z PRL, za które płacą najwięcej - lista, zdjęcia. W 2024 roku takie pamiątki są bardzo cenne [30.06.2024]

Starocie pochowane w kartonach, w piwnicach, na strychach czy w szufladach, mogą być bardzo cenne. Zwłaszcza te pochodzące z czasów PRL w 2024 roku przeżywają prawdziwy renesans. Jakie są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Za jakie skarby z tamtych lat płacą najwięcej? Oto pamiątki z PRL, na których dzisiaj można najwięcej zarobić.

Nostalgia lat 80. i 90.

Okazuje się, że za pewnymi oczywistymi z lat 60., 70., 80. czy nawet 90. rzeczami Polacy tęsknią. PRL to nie tylko ustrój polityczny, to również styl życia. W tamtym czasie było niewiele, więc wszystko co było łączyło ludzi - począwszy od wystroju wnętrz, przez jedzenie, zwyczaje, po telewizję. Stąd pojawia się zbiorowa nostalgia za elementami życia z PRL. Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub wyrzuciliśmy na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Obecnie obserwujemy powrót do estetyki retro i modę na elementy inspirowane przeszłością. Warto przejrzeć stare kartony na strychach i w piwnicach. Pamiątki z PRL-u są dziś niekiedy sporo warte, a na niektórych egzemplarzach można sporo zarobić.

Współczesne pokolenie, które nie doświadczyło PRL-owskich realiów, często sięga po te elementy jako formę indywidualnego stylu. Młodzi ludzie, którzy zazwyczaj na przykład słuchają muzyki cyfrowej, odkrywają urok i oryginalność kaset magnetofonowych i płyt winylowych, które są dla nich czymś nowym i niezwykłym, podobnie jak inne stare przedmioty. Z drugiej strony wiele osób, które dorastały w latach 80. i 90., łączy z takimi starociami wspomnienia i chce powrócić do tego wyjątkowego okresu.

Peerelowskie meble w wersji vintage

Boom na wystrój lub elementy wnętrz z PRL nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły meble sprzed kilku dekad: stylizowane na tamte lata, oryginały, w stylu vintage, retro lub takie, które dostały "drugie życie". Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Meble peerelowskie, retro i w stylu vintage są dziś bardzo modne. Komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach przeżywają prawdziwy renesans. Zwłaszcza antyki, na przykład z lat trzydziestych, mają wyższą cenę. Do łask wracają modele foteli Chierowskiego, słynne krzesła muszelki, skoczki czy komody i stoliki patyczaki. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają od symbolicznych kwot do 30 tysięcy złotych. Oto najbardziej poszukiwane starocie z PRL, za które kolekcjonerzy płacą najwięcej

Książki PRL

Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Książki z czasów PRL-u są trudne w znalezieniu, ponieważ wiele egzemplarzy uległo zniszczeniu. Dobry stan przedmiotu wpływa na jego wartość oraz oczywiście cenę. Cenne są zwłaszcza pierwsze wydania książek, a także egzemplarze wydawane w niższym nakładzie. Ważne są także takie cechy, jak miejsce wydania czy rodzaj oprawy. Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wartości książki jest także jej stan.

Stara biżuteria - pierścionki, kolczyki, broszki

Biżuteria towarzyszy kobietom od lat. Ta z okresu PRL była wyrazem tamtejszej mody i stylu życia. Jej charakter ewoluował wraz z mijającymi dziesięcioleciami - od delikatnych wzorów lat 60., przez geometryczne formy lat 70., po masywne i ekstrawaganckie projekty lat 80. Wartość biżuterii z tamtego okresu jest zmienna i zależna od wielu czynników, w tym od modowych trendów i sentymentu do historii. Dzisiejszy powrót do biżuterii PRL to przykład, jak historia może inspirować współczesną modę i styl. Wartość biżuterii z PRL może być bardzo zróżnicowana. Elementy z wyższej jakości materiałów lub unikalne wzory mogą być poszukiwane przez kolekcjonerów i miłośników stylu retro. Cena biżuterii z PRL może być również determinowana przez modę i trend retro w danym okresie.

Kryształowe i porcelanowe naczynia, wazony, figurki

Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mowa o kryształach, porcelanowych zastawach czy wazonach z kolorowego szkła. W czasach PRL szczególnie kryształowe wyroby wielu uważało je za piękne i eleganckie, wręcz za synonim luksusu. Dziś przeżywają renesans. Ich elegancja, wysoka jakość wykonania oraz rosnąca popularność sprawiają, że są one dziś bardzo cenione przez kolekcjonerów. Wytwarzane w renomowanych polskich fabrykach kryształy te odzwierciedlają długą tradycję szklarską w Polsce. Ich precyzyjne rzeźbienie, piękne wzornictwo i doskonała jakość sprawiają, że są one doceniane zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez osoby poszukujące wyjątkowych, często w stylu vintage, ozdób do swojego wnętrza. Wraz z upływem czasu dostępność kryształów z PRL maleje, a ich wartość rośnie, co sprawia, że są one znakomitą opcją inwestycyjną dla osób zainteresowanych rynkiem sztuki i kolekcjonerstwem.

Podobnie ceramika i porcelana z lat 60., 70. i 80. są obiektem zainteresowań kolekcjonerów. Te unikalne dzieła sztuki przyciągają uwagę wzornictwem. W latach 50. i 60. XX wieku powstały liczne zakłady ceramiczne i fabryki porcelany, które wytwarzały przedmioty codziennego użytku, ale także wyjątkowe dzieła artystyczne. Fajans cechował się charakterystycznymi motywami i wzorami.

Dźwięki lat PRL- płyty winylowe, kasety magnetofonowe

Choć płyty winylowe i kasety magnetofonowe zostały wyparte przez płyty CD i cyfrową muzykę, obecnie przeżywają swoisty renesans. Ich powrót można tłumaczyć jako reakcję na przesycenie muzyką cyfrową i chęcią powrotu do analogowego brzmienia z lat 80. i 90. Dla wielu osób kasety i winyle mają swoisty urok i charakter, którego brakuje w dzisiejszych cyfrowych formatach muzycznych. Dźwięk z gramofonu jest o wiele bardziej klimatyczny. Wiele osób uważa, że dźwięk płyt winylowych jest cieplejszy i bardziej naturalny niż cyfrowych formatów.

Popularność tych nośników muzycznych jest również związana z rosnącym trendem powrotu do estetyki i stylu retro, który odnajduje swoje miejsce we współczesnej kulturze. Płytom winylowym towarzyszy często unikatowa sztuka okładki, co przyciąga wielu estetów i miłośników sztuki. Winyle mają bogatą historię, a ich popularność zmieniała się wraz z rozwojem technologii i mediów muzycznych. Jednak mimo upływu czasu i pojawienia się nowych nośników, winyle przetrwały i zdobyły sobie lojalnych fanów na całym świecie.

Znaczki pocztowe PRL

Rzadkie i poszukiwane znaczki pocztowe z PRL wśród pasjonatów filatelistyki mają swoją cenę. ich wartość na rynku zależy ona od takich czynników jak: rzadkość,

stan zachowania,

oryginalność wśród kolekcjonerów,

popyt na dany okres czy temat. Znaczki w doskonałym stanie, nienaruszone, bez wkładu lub odbarwienia są zwykle cenione przez kolekcjonerów. Aby sprawdzić wartość znaczka, warto skorzystać z różnych źródeł informacji, takich jak katalogi znaczków pocztowych, aukcje internetowe, specjalistyczne fora lub zasięgnąć wiedzy od doświadczonego filatelisty.

Stare zabawki pełne wspomnień z dzieciństwa

Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Dziś pokolenie 30-, 40- i 50-latków powraca do czasów PRL z sentymentem. Te osoby chętnie gromadzą pamiątki z czasów swojej młodości lub dzieciństwa. Zabawki w latach 70. i 80. XX wieku były towarem ograniczonym na rynku i gdy się pojawiały na sklepowych półkach, były pożądane przez każde dziecko. Asortyment na sklepowych półkach nie był bogaty, więc każda zabawka czy gra była na wagę złota. Często nie były tak kolorowe jak te dzisiejsze, ale dla dziecka były prawdziwym skarbem. Niektóre z zabawek i gier planszowych z czasów PRL osiągają dziś zawrotne ceny. Grzybobranie, Młody Konstruktor, Mały Chemik, bierki, Flipper, Mózg, celuloidowe lalki, pluszaki z kultowych bajek, resoraki, blaszane bączki -tych unikatowych szczególnie poszukują kolekcjonerzy. Najdroższa gra, jaką znaleźliśmy na jednym z portali sprzedażowych, właściciel wycenia na 5000 zł, a chodzi o grę Mózg Elektronowy.

Bombki z czasów PRL

Jeszcze 30-40 lat temu nasze świąteczne choinki wyglądały zupełnie inaczej. Dominowała prostota, a jednocześnie różnorodność form i kolorów. Te dekoracje, które zdobiły drzewko, kojarzą się dzisiaj z prawdziwą magią świąt. Bombki reflektory. sople, aniołki, mikołajki, szyszki, łabędzie, pajacyki, bałwanki, muchomorki, słynne czubki czy lampki mocowane na klipsy – takie właśnie ozdoby choinkowe królowały w tamtych czasów. Tak „ubrana” choinka niemal w każdym domu cieszyła szczególnie dziecięce oko. To był urok świąt. Współcześnie próżno szukać w sklepach takich unikatów.

Obecnie bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Mało tego, jest nawet wielu kolekcjonerów takich ozdób. A niektóre bombki są bardzo przez nich poszukiwane i warte nawet kilkaset złotych za sztukę. Całe komplety to koszt powyżej tysiąca złotych O wartości takiej ozdoby sprzed lat nie decyduje zatem jej wiek, a unikalność. Jakie to modele? Z reguły te, które przedstawiają konkretne postacie z bajek: Bolek i Lolek

Jacek i Agatka

Marynarz

Gąska Balbinka

klejonki, czyli ręcznie wyklejane bombki.

Pieniądze PRL - stare banknoty i monety

Obecnie peerelowskie banknoty i monety stanowią interesujący element kolekcjonerski dla numizmatyków i miłośników historii. Takie pieniądze mają swoją wartość na rynku kolekcjonerskim, która jest zależna od kilku czynników: rzadkości, stanu zachowania, błędów czy wariantów, a także daty emisji i numeru serii. Wysokie ceny są zwykle zarezerwowane dla monet i banknotów rzadkich, w doskonałym stanie zachowania lub posiadających unikalne cechy. Oto najbardziej poszukiwane starocie z PRL, za które kolekcjonerzy płacą najwięcej

