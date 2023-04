Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2023. Propozycje życzeń wielkanocnych - religijne, krótkie zabawne i poważne

Życzenia na Wielkanoc: religijne, poważne, krótkie, piękne, zabawne

Wysyłanie życzeń wielkanocnych to tradycja, którą wciąż praktykuje wiele osób. Jeszcze niedawno zapisywało się je na papierowych kartkach i przesyłano pocztą. Dzisiaj częściej dzieje się to za pomocą wiadomości SMS lub przez aplikację messenger.

Wielkanoc 2023: kiedy przypada?

Wielkanoc to najważniejsze święto dla katolików. Jest ono ruchome, a więc co roku przypada w innym terminie. Data ma związek z wiosennymi fazami Księżyca, co wpływa na to, że obchodzi się je zawsze pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.