Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 2023 w Gąsawie [zdjęcia]

Uroczystości rozpoczęły się przy obelisku, znajdującym się na cmentarzu w Gąsawie.

-"Po długich latach Polska się odradza, jednak żadna, nawet najlepsza organizacja nie dokona tego dzieła samemu. Do tego potrzeba sił i serc nas wszystkich". Te słowa wypowiedział Ignacy Jan Paderewski przed hotelem Bazar do poznaniaków tuż przed wybuchem powstania. Powstanie Wielkopolskie, w którym do walki stanęły obok siebie wszystkie grupy społeczne, było wielkim triumfem solidarności, organizacji Wielkopolan i patriotyzmu, którego nie złamało ponad sto dwadzieścia lat niewoli. Zanim na ulicach Poznania, a później w całej Wielkopolsce, ziemi lubuskiej i części województwa kujawsko-pomorskiego wybuchły walki zbrojne, w polskich domach pod zaborem pruskim toczyła się walka szczególna o byt narodowy. Powstanie Wielkopolskie zasługuje na pamięć i docenienie, a jego uczestnicy na hołd i szacunek, co dziś w tym miejscu czynimy - powiedział Jacek Superczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsawie.