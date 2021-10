"Nasza wieś jest zgrana", podkreśla Adam Krysiak z Wójcina. To on zdobył tytuł Sołtys Debiutant

Pan Adam został sołtysem Wójcina dwa lata temu.

- Mój poprzednik, Heinich Fabian, zrobił bardzo wiele dobrego dla sołectwa. Ba, piastował swoje stanowisko przez 21 lat. Szukał kandydata, który będzie kontynuował jego pracę - wspomina. - Nie podjąłem tej decyzji z dnia na dzień, to zbyt poważna sprawa. Przyszedł jednak moment, że pomyślałem "czas spróbować". Tak zrobiłem. Sołtys nie ma łatwego zadania, wiadomo - każdy od niego czegoś wymaga. U nas we wsi jest jednak zgrana społeczność. Do kogo się nie odezwę, słyszę miłe słowo. Według mnie, sołtys powinien mieć duszę społecznika. Zbieram podatek. Mam 7 proc. z tego, co przyniosą mieszkańcy. Połowę z tego, co mi przypada, przeznaczam na naszą świetlicę wiejską.