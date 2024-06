Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka [15.06.2024]

Życie prywatne i kariera Natalii Niemen

Natalia Niemen i jej córka Danusia - ZDJĘCIA

Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, matki do swojego dziecka:

Dziewczynka ma zdiagnozowany zespół Noonan. To rzadka choroba genetyczna, która prowadzi do występowania wielu wad wrodzonych. Cechuje ją m.in. niskorosłość.

Natalia Niemen szczerze o chorobach rzadkich

"U rodzica, który dowiaduje się, że jego dziecko choruje na chorobę rzadką, w pakiecie uczuć jest miejsce na lęk, szok, rozpacz, niepewność. Rozpoczyna się walka. Stajesz się kompletnie nowym człowiekiem. Doświadczenie cierpienia potrafi uczynić z człowieka chodzącą moc i mądrość. My, rodzice dzieci z chorobami rzadkimi, jesteśmy innego typu rodzicami. Nasze dzieci nigdy nie będą do końca zdrowe. Nasze dzieci są w różnym stopniu niepełnosprawne" - wyznała Natalia Niemen, co zacytowała Viva.