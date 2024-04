Natalia Nykiel na odważnych zdjęciach. 29-letnia królowa polskiego electro popu dużo odsłania [25.04.2024 r.]

Natalia Nykiel - kariera

Natalia Nykiel to dziewczyna z Mrągowa. Zawojowała rodzimą estradę już jakiś czas temu piosenką "Bądź Duży", ale dopiero ostatnio święci triumfy popularności. Niedawno świętowała 10-lecie pracy artystycznej. Rozpoznawalność w 2013 roku przyniosła jej 2. edycja programu "The Voice of Poland", w której doszła do finału. Nykiel na rodzimym rynku muzycznym zapełniła trwającą od wielu lat muzycznym lukę – nie oglądając się na obowiązujące trendy, otworzyła nowy, od dawna wyczekiwany rozdział na gruncie polskiego electro popu.