Naukowcy z Torunia badają "krowią mordę" z Gniewu i patynki z Elbląga. Niezwykłe eksponaty w Instytucie Archeologii

Jedwabie, modlitewniki i buty

Kierująca projektem, prof. Małgorzata Grupa nie kryła zaskoczenia nadzwyczajnym bogactwem wyposażenia grobów . W doskonałym stanie zachowały się między innymi jedwabie, buty, a nawet modlitewniki w skórzanych oprawach. Archeolodzy podkreślali, że świadectwa takiej zamożności nieczęsto znajduje się nawet w grobach królewskich, a Gniew jest jednym z najbogatszych znalezisk z badań archeologicznych przeprowadzonych do tej pory, dotyczących kościelnych pochówków w naszym kraju.

Kościół w Gniewie, co było powszechną praktyką w tamtych czasach, wykorzystywano również jako miejsce pochówku. I to z niezwykłą intensywnością - w niektórych miejscach ujawniono aż sześć warstw pochówków. Według szacunków badaczy pod posadzką pochowano ponad tysiąc osób.

Kolor dla bogatych Ale to nie jedyny przejaw zamożności dawnych mieszkańców Gniewu. - Zidentyfikowaliśmy również kilka par butów ze śladami barwienia na czerwono - mówi prof. Grupa. - Kolor czerwony był zarezerwowany dla klas wyższych, ale przecież Gniew był miastem królewskim i dworem starosty. To była ówczesna elita.

Okazuje się, że w Rzeczpospolitej II połowy XVII wieku noszono się tak samo, jak na dworach we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech czy w Anglii. Modowe nowinki docierała tu praktycznie już po 6 tygodniach po pojawieniu się na Zachodzie

Żeby nie wdepnąć w...

Na warsztacie toruńskich konserwatorów znajduje się również inny unikalne znalezisko z dziedziny historycznego obuwnictwa. Chodzi o patynki – rodzaj drewnianego sandała, w który wkładało się eleganckie buty, aby ich nie zabrudzić.

Wysoki koturn chronił przed nieczystościami płynącymi w rynsztokach. W mieście taki but był podstawą. Oczywiście patynek znajdujemy sporo, ale te które pojawiają się w zbiorach muzealnych są zwykle mocno zużyte. Do tej pory najlepiej zachowaną patynką był egzemplarz znaleziony przed laty w Toruniu. Jednak absolutna rewelacją są patynki z Elbląga - całkowicie “nowa”, bez śladów użycia. Dzięki temu wiemy już na pewno, że wysokość takich “obcasów” wynosiła aż 13 cm. Można sobie wyobrazić, że chodzenie w takich butach wymagało pewnych umiejętności, tym bardziej, że ludzie chodzili po bardzo nierównym bruku.

Aktualnie wszystkie buty przechodzą proces konserwacji, po czym najprawdopodobniej trafią do jednostek muzealnych.