Nie bądź za szybki do płacenia mandatu za prędkość. To może być fałszywka

Fotoradar czuwa i niestety możemy otrzymać wezwanie do zapłacenia mandatu. Tyle, że trzeba uważać, bo ostatnio zaktywizowali się oszuści podszywający się pod organ nadzorujący ruch drogowy - pod CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) ostrzega przed fałszywymi wiadomościami tekstowymi SMS i na maile z żądaniem zapłacenia mandatu za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Oszuści znaleźli sobie nowe pole do popisu i oczywiście do zgarnięcia od naiwnych sporej kasy – wysyłają na telefony komórkowe lub na adresy mailowe upatrzonych ofiar informacje o przekroczeniu na drodze dozwolonej prędkości, co jakoby zarejestrował fotoradar Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Tyle, że CANARD nie wysyła wezwań do opłacenia mandatów karnych za pośrednictwem sms-ów ani poczty elektronicznej. Informuje, iż mandat wysyłany jest w wersji papierowej listem poleconym bądź elektronicznie, po wcześniejszym potwierdzeniu przez sprawcę wykroczenia zgody na jego doręczenie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu eBOK CANARD.

CANARD instruuje także, iż nie należy klikać w linki zawarte w podejrzanych wiadomościach SMS, za pośrednictwem których miałaby się odbyć płatność za wykroczenie. Te bowiem mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, służące do wyłudzenia pieniędzy lub kradzieży tożsamości.

„Jeżeli stałeś się ofiarą ataku lub doszło do kradzieży danych (np. bankowości elektronicznej) bądź środków finansowych, poinformuj o tym swój bank oraz niezwłocznie zgłoś sprawę na policję i do CERT.PL (CSIRT NASK)” – radzi CANARD.

Wszystko regulują procedury

Procedura czynności w sprawie zarejestrowanego przez fotoradar lub radiowóz GITD przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej (to rejestracja przejazdu przez skrzyżowanie systemem kamer) opisana jest na stronie internetowej CANARD. Wykroczenie może też polegać na przekroczeniu dozwolonej średniej prędkości na odcinku drogi (tzw. odcinkowy pomiar prędkości). List wysłany przez CANARD trafia do właściciela pojazdu, a ten zobowiązany jest do udzielenia informacji odnośnie naruszenia przepisów ruchu drogowego, do wypełnienia jednego z trzech oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia;

Oświadczenie nr 2 wypełnia właściciel/ posiadacz pojazdu, który wskazuje komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;

Oświadczenie nr 3 wypełnia właściciel/ posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd w oznaczonym czasie.

Następnie, zgodnie z treścią otrzymanego od właściciela pojazdu oświadczenia, CANARD podejmuje kolejne kroki, polegające na nałożeniu oraz przesłaniu mandatu, skierowaniu sprawy do sądu lub wysłaniu oświadczenia do osoby wskazanej przez właściciela pojazdu.

Masz wątpliwości, skontaktuj się!

W przypadkach budzących wątpliwości funkcjonariusze proszą o kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dedykowany adres skrzynki e-mail to: [email protected]. Zachęcają również do kontaktu z infolinią (22) 220 45 00, która dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Każdy mandat karny kredytowany (ten prawdziwy) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Płatności należy dokonywać w banku, na poczcie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. GITD nie przesyła linków do uiszczenia grzywny.

Wideo Parada Motocyklistów w Łodzi