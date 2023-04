Nie ma już żadnych wątpliwości. Dziwna nowa choroba, którą przenoszą kleszcze dotarła do Polski

Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, w których po raz pierwszy stwierdzono, że jeden z gatunków kleszcza przenosi białko alfa-gal. Dowiedziono, że białko to u niektórych osób wywołuje nietypową alergię.

Mięso? Kleszcz sprawi, że nawet żelatyna będzie uczulać

Niedawno europejscy naukowcy zidentyfikowali alfa-gal w przewodzie pokarmowym kleszcza pospolitego (często znajdowanego również na psach). Zdaniem uczonych ukąszenia kleszczy różnych gatunków mogą prowadzić do rozwoju przeciwciał, wywołując u ludzi odpowiedź immunologiczną.

Czym jest alfa-gal? To cząsteczka występująca u większości ssaków, w tym świń, krów i owiec. Ludzie nie wytwarzają alfa-gal, więc jest to dla nas obce. Gdy ślina kleszcza przechodzi przez skórę człowieka, przenosi przenosi cząsteczki alfa-gal, które w przypadku niektórych osób są silnym wyzwalaczem stanu zapalnego. Po uczuleniu osoby na alfa-gal, za każdym razem po zjedzeniu czerwonego mięsa dochodzi do reakcji alergicznej.