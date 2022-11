Nie masz żadnych długów, a dzwoni do Ciebie windykator. Wyjaśniamy, jak to możliwe

Telefon z firmy windykacyjnej z pewnością może wywołać stres zwłaszcza, gdy jesteśmy przekonani, że nie mamy żadnych długów. Są jednak długi, które powstają „mimochodem”, jak np. nieopłacona kara za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską. Co ciekawe, według danych BIK InfoMonitor, wcale nie należą one do rzadkości: takich kar nie płaci już 381 tys. Polaków i łącznie mają w sumie już ponad pół miliarda złotych zaległości za „jazdę na gapę”!

Wystarczy „małe” zaniechanie i sprawa może szybko przybrać bardzo niekorzystny dla nas obrót. Do Krajowego Rejestru Długów można zostać wpisanym już za niezapłacenie na czas 200-złotowego mandatu. Jeśli dług pozostanie niespłacony, to z czasem będzie rósł, bo powiększy się o opłaty dodatkowe i odsetki. W efekcie wszystkie koszty mogą wielokrotnie przekroczyć wyjściową kwotę samego mandatu. Nie ma co zwlekać z zapłatą licząc na to, że dług się przedawni. Zgodnie z prawem przewozowym, przedawnia się on po roku, ale wierzyciel może nas wpisać na listę dłużników już po 30 dniach od chwili, gdy minie termin uregulowania wspomnianej 200- złotowej kary tak, jak w przypadku innych niespłaconych należności.