Nie zarażajmy siebie i innych - o grypie rozmawiamy z lek. med. Waldemarem Gadzińskim

Pan takie testy wykonuje, to która z tych infekcji teraz dominuje? Co prawda nie mamy testów na RSV, który rozpoznajemy na podstawie objawów, ale wykonujemy testy na grypę i Covid-19. Z tych, które mamy wynika, że w ostatnich dwóch tygodniach zdecydowanie dominuje grypa typu A. Właściwie, zachorowalność na nią rośnie lawinowo. Objawia się wysoką gorączką, suchym kaszlem, bólem głowy i gardła, bólem mięśni i takim ogólnym rozbiciem. Zakażamy nią innych - już na dzień lub dwa przed pojawieniem się objawów, tak do pięciu dni trwania grypy. A jej nasilenie trwa do siedmiu dni. Grypa leczona jest objawowo, zazwyczaj po dwóch tygodniach ustępuje.

Ale nie zawsze się tak kończy, są też powikłania. Jakie?

Przede wszystkim ciężkie zapalenie płuc. Są to również powikłania neurologiczne, kardiologiczne wymagające medycznej hospitalizacji, w tym na oddziale intensywnej terapii. Niestety, czasem grypa kończy się zgonem. My sobie tego na co dzień nie uświadamiamy, bo – jak wspomniałem, w naszym kraju pacjenci nie są rutynowo na nią testowani, ale także Polacy na grypę umierają. Mamy dane z innych krajów, gdzie chorzy są cały czas takim testom poddawani. Tu kluczowym jest zaopatrzenie aptek w testy wykrywające grypę, aby była ta świadomość ryzyka powikłań po niej. Nieoceniona jest też rola opieki farmaceutycznej, bo to właśnie do aptek - w pierwszej kolejności, trafiają ci chorzy. W nich ta identyfikacja zachorowania czy ordynacja leku jest podstawą, bo i w grypie liczy się czas. Jeżeli szybko ją potwierdzimy, to mamy możliwość włączenia leku przeciwwirusowego, który złagodzi przebieg choroby i zmniejszy ryzyko powikłań. Nie jest to jednak lek dla każdego. Nie stosujemy go rutynowo, ponieważ po dwóch dobach - od pojawienia się objawów grypy, leczenie przeciwwirusowe jest już nieskuteczne.