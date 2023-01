Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy: To zdecydowanie jest rewolucja w leczeniu nowotworów

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma to być prawdziwa rewolucja w leczeniu nowotworów.

Zgadzam się z tą opinią. To zdecydowanie jest rewolucja, ponieważ Krajowa Sieć Onkologiczna wprowadza coś, co jest bardzo istotne dla pacjenta, a mianowicie – bezpieczeństwo leczenia onkologicznego. Bo jeżeli wybierze on placówkę, która jest w tej Sieci to będzie miał pewność, że są w niej spełnione wszystkie standardy nowoczesnego leczenia nowotworów. Że jest w niej odpowiednia kadra medyczna, sprzęt i odpowiednie procedury leczenia. I przestrzegany wymagany czas, na wykonanie badań diagnostycznych a leczenie takiego pacjenta, jest optymalne. Tylko ośrodki, które spełnią wszystkie te standardy wejdą do Sieci i będą mogły liczyć na refundację wykonywanych przez siebie procedur, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki Sieci, leczenie onkologiczne stanie się wiarygodne i zgodne z wymaganymi standardami, w całej Polsce.