Nie żyje Tadeusz Godziątkowski, były hokeista Polonii Bydgoszcz i sędzia hokejowy

- Zaczęliśmy mniej więcej w tym samym czasie przygodę z sędziowaniem - wspomina Waldemar Matuszak, były znakomity arbiter międzynarodowy. - Szybko awansował z sędziego liniowego na głównego. Był charyzmatyczny, prowadził zawody w wyważony sposób, jako były zawodnik czuł hokej i miał poważanie wśród zawodników. Po zakończeniu kariery sędziowskiej został obserwatorem i był bardzo pomocny dla młodych sędziów, którym przekazywał uwagi merytoryczne, a nie krytykował. Razem zasiadaliśmy z Zarządzie Sędziowskim przy PZHL. Tadeusza wszędzie było pełno, a siedzenie go męczyło. Nie mogę uwierzyć w to co się stało - dodaje.