Niedziela Palmowa 2024 w Lipnie. Zobaczcie zdjęcia Małgorzata Chojnicka

W Niedzielę Palmową idziemy do kościoła z palemką, którą po poświęceniu niesiemy do domu. Nasi przodkowie wkładali ją za święty obraz, by spełniała rolę ochronną. Na ziemi dobrzyńskiej palemki były robione z kwiatów z bibuły, wierzbowych gałązek, bukszpanu i wstążeczek. Te z suszonych kwiatów, które można kupić w sklepach, z naszą tradycją mają niewiele wspólnego. W wielu domach nadal palemki robi się samodzielnie. To wręcz punkt honoru! Niektórzy na ich przygotowanie poświęcają kilka tygodni. Wówczas powstają kilkumetrowe dzieła sztuki!