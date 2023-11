Niemiecki kolekcjoner zbiera rzeźby na temat polskiej martyrologii. Pokazał je w muzeum w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Muzealnicy opisują: Prezentowana wystawa jest także okazją do podjęcia refleksji nad możliwością obrazowania tragedii wojny, być może ostudzi naiwny entuzjazm i krytycznym okiem pozwoli spojrzeć na sztukę, która bywa dla nas „kłopotliwą”. Uznanie jej „wymiaru osobistego, międzyludzkiego, krajowego i ponadnarodowego”, jak pisze Erica Lehrer, zachęci by „rozważyć nowe podejścia do klasyfikowania, wystawiania i publicznego omawiania tych zagmatwanych, niezakończonych historii”.