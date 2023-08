Niepokój mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Dlaczego boją się o swoje zdrowie?

Na osiedlu Kazimierza Wielkiego zawrzało!. Wszystko za sprawą informacji, która ukazała się w BIP-ie na stronie Urzędu Miasta we Włocławku. Chodzi o plany firmy Eko-Opas przy ul. Żytniej.

Firma Eko-Opas zajmuje się skupem surowców wtórnych. Następnie odpady przekazywane są do firm recyklingowych, które je przetwarzają. Jak twierdzą mieszkańcy osiedla Kazimierza Wielkiego, sąsiedztwo to już jest uciążliwe. Bo w niewielkiej odległości od skupu surowców wtórnych znajdują się warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych, domki jednorodzinne, a trochę dalej bloki mieszkalne. Na co narzekają mieszkańcy? Między innymi na wywożące surowce samochody, które - jak twierdzą - nie tylko, że wywołują hałas, ale i sprawiają, że wskutek drgań pękają ściany domów. Mówią też o gryzoniach, które rozchodzą się ze skupu i o smrodzie.

Ale mieszkańcy obawiają się, że będzie jeszcze gorzej. Ostatnio bowiem sąsiadów skupu surowców wtórnych zelektryzowało obwieszczenie, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta we Włocławku. Z niego mieszkańcy osiedla Kazimierza Wielkiego dowiedzieli się o możliwości udziału w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów przez firmę Eko-Opas.

Co się za tym kryje? Rozszerzenie profilu działalności firmy. - Na razie na przykład plastiki belujemy i wysyłamy do recyklingu - tłumaczy nam Łukasz Opasik, właściciel Eko-Opas. - Chcielibyśmy jednak je mielić, żeby zmniejszyć ich objętość. Ale to nie spowoduje większych uciążliwości. Mieszkańcy sąsiadujący ze skupem mają jednak poważne obawy, czy planowane przetwarzanie odpadów będzie bezpieczne. Nie brakuje opinii, że niewielkiej odległości od ich mieszkań i domów znajdą się "skrajnie szkodliwe dla zdrowia odpady". - Nie chcemy powtórki z okolic Zielonej Góry - mówi Wiktor Sikorski, jeden z mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego. który zwrócił się do sasiadów z osiedla Kazimierza Wielkiego z apelem dotyczącym sprzeciwu wobec planów firmy Eko-Opas. - Jako mieszkańcy mamy prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska - podkreśla Wiktor Sikorski. I apeluje: - Nie bądźmy obojętni na nasze zdrowie i środowisko.

Właściciel firmy Eko-Opas zapewnia, że taki scenariusz, którym żyła ostatnio cała Polska, a dotyczący ogromnego pożaru składowiska w okolicach Zielonej Góry u niego nie jest możliwy. - My nie składujemy odpadów, zajmujemy się tylko skupem, a surowce na bieżąco belujemy, a po zbelowaniu przekazujemy do odbioru - mówi. Nie zgadza się też z zarzutami, że jego firma powoduje uciążliwy hałas lub że rozchodzą się z niej gryzonie. - Większy hałas powoduje skup złomu - dodaje. A co do gryzoni, to zapewnia, że raz w miesiącu na terenie firmy prowadzone są zabiegi deratyzacyjne.

Mieszkańcy osiedla Kazimierza Wielkiego planują spotkanie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów firmy Eko-Opas. Tymczasem Urząd Miasta we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystąpił do firmy Łukasza Opasika o odniesienie się do uwag zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Żytniej, a dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Wyznaczony też został nowy termin na załatwienie sprawy do 29 września. Termin ten został przedłużony m.in. ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie.

