Niesamowity mecz Twardych Pierników z Torunia. Słupsk zdobyty!

Czarni Słupsk - Twarde Pierniki Toruń 77:94 (17:20, 16:19, 30:31, 14:24)

CZARNI: Garrett 24 (1), Klassen 23 (2), Beech 18, Witliński 2, Jankowski 0 oraz Słupiński 7, Lewis 2, Young 0, Musiał 0, Kordalski 0.

TWARDE PIERNIKI: Manigat 25 (3), Samsonowicz 14 (2), Diduszko 13 (2), Cel 11, 7 zb., Amigo 8, 8 zb. oraz Rogić 13 (1), 5 as., Kołodziej 10, Janczak 0.

Obie drużyny przed sezonem były typowane do walki o utrzymanie, a przystąpiły do hitu kolejki z bilansem 9-3, ale to gospodarze byli wielkim faworytem. Twarde Pierniki już bez Watsona i Thompsona, a ich zastępcy Daniel Amigo i Roko Rogić dopiero dwa dni przed meczem pojawili się w Toruniu. Co więcej, w składzie gości zabrakło kontuzjowanego Jamesa Eadsa.

Torunianie postawili na prosty basket, a pod nieobecność gwiazd bardzo dobre wejście w mecz zaliczyli Bartosz Diduszko i Michał Samsonowicz. Solidna obrona, która wymuszała błędy w akcjach Czarnych i skuteczny atak dały Twardym Piernikom prowadzenie 13:5 w połowie 1. kwarty i zmusiły Mantasa Cesnauskisa do przerwy na żądanie. Torunianie w końcówce 1. kwarty roztrwonili całą przewagę, marnując m.in. sześć rzutów wolne z rzędu (Cel, Manigat i Amigo, a cały zespół w 1. kwarcie 4/12).