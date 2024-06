Niespokojnie przez ASF w okolicach Brodnicy. "Rolnicy nie boją się choroby, ale unijnych obostrzeń"

- Jeśli znajdziemy się w różowej strefie, a czekamy aż zdecyduje o tym Bruksela, to żeby sprzedać świnki, konieczny będzie przede wszystkim zatwierdzony plan bioasekuracji - wyjaśnia rolnik. - Na tej podstawie weterynarz powiatowy może wyrazić zgodę na sprzedaż. Dodatkowo, z każdego zwierzęcia, które padnie w gospodarstwie, weterynaria musi pobrać próbkę i jeśli świnia będzie wolna od ASF, należy złożyć kolejny wniosek - o możliwość jej sprzedaży. Na koniec trzeba jeszcze udać się do swojego weterynarza po świadectwo zdrowia. Oczywiście, wszystkie gospodarstwa, które znajdą się w strefie różowej, muszą zostać ogrodzone. A te, które nie są, mają to zrobić w ciągu pół roku.