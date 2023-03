Niestrawność: wszystko, co musisz wiedzieć. Przyczyny, objawy, leczenie. Jak uniknąć niestrawności?

Niestrawność: przyczyny

Niestrawność, czyli inaczej dyspepsja, to zespół dolegliwości przewodu pokarmowego. Takie problemy, co częsta przypadłość, która dotyka wiele osób, niezależnie od wieku. Sama w sobie nie jest chorobą, jednak czasem może być związana z poważniejszymi schorzeniami.

Objawy niestrawności

Leczenie niestrawności. Jak jej uniknąć?

Gdy pojawia się niestrawność, można podjąć pewne kroki, by organizm doszedł do siebie. Jednym ze sposobów leczenie jest dieta. Powinna ona trwać przynajmniej jeden dzień, ale nie dłużej niż trzy dni. Wówczas dobrze jest, by menu powinno bazować na lekkostrawnych potrawach i gorzkiej herbacie.

Warto też sięgnąć po różnego rodzaju zioła na niestrawność, np. melisę, mięte, dziurawca czy siemię lniane. Objawy niestrawności łagodzi też picie ciepłej wody małymi łykami. Równowagę w przewodzie pokarmowym można przywrócić także lekami dostępnymi bez recepty. Jak uniknąć niestrawności na co dzień? Wystarczy pamiętać o kilku istotnych zasadach! Sprawdź naszą galerię!