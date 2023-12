Nieuczciwe praktyki pracownika punktu CUK w Wielgiem. Oszukani klienci z całego powiatu

Co stało się z przekazanymi kobiecie pieniędzmi, klienci punktu we Wielgiem nie wiedzą. Do nas zgłosiło się kilkanaście osób, które informowały, że ich ubezpieczenia, nie były opłacone w terminie.

- W lipcu byłam z mamą ubezpieczyć dom. Przekazałyśmy pani pieniądze, w zamian otrzymałyśmy druczek bez podpisu, że kwota została wpłacona – opowiada jedna z klientek punktu we Wielgiem. - Ubezpieczenie zostało jednak opłacone po naszej interwencji pod koniec listopada. Do tego czasu nasz dom nie był ubezpieczony.

Mieszkanka gminy Wielgie opłacała także samochód. Łącznie przekazała 1000 złotych.

Gdy okazało się, że samochód nie jest opłacony i otrzymała informację z ubezpieczalni, poszła do punktu. Okazało się, że to nie jedyna klientka punktu, która ma problem. Każdego dnia do punktu we Wielgiem przychodzili klienci z ponagleniem zapłaty za ubezpieczenie.