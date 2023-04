Nocne nabożeństwo trwające nawet 7 godzin, połączone z chrztem. Tak będzie m.in. w Bydgoszczy

Spotkają się wierni z kilku okolicznych parafii. To osoby, często całe rodziny będące członkami wspólnot neokatechumenalnych. Dla niewtajemniczonych: neokatechumenat w parafii stanowi rodzaj formacji, w ramach której człowiek już ochrzczony ma dojść do wiary dojrzałej.

Skontaktowała się z nami Czytelniczka. - Znajoma została zaproszona na chrzest - opowiada nam. - To chrzest nietypowy, bo zbiorowy. Ma odbyć się na początku świąt, poza kościołem, do tego nocą. Próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej w parafii, która zna szczegóły uroczystości. Bez skutku.

Dojrzewanie człowieka

- Wiara dojrzała nie jest zero-jedynkowa - mówi ks. dr Rafał Grabowski, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy. - Wiara jest dynamiczna, ona rozwija się w człowieku, dojrzewa i ma doprowadzić do takiej przemiany ludzkiego serca, które będzie zdolne do prawdziwej miłości Boga i bliźniego.

Celebracja, której przewodniczyć będzie jeden ksiądz lub kilku księży, nie zostanie zorganizowana tylko w jednej z parafii, w której istnieje wspólnota neokatechumenalna. Chodzi o względy praktyczne. Skoro będzie to całonocne czuwanie, wierni muszą mieć zapewnione warunki. W budynkach kościołów, mimo ogrzewania, często panuje chłód.

Ci, którzy chcą tę wiarę pogłębić, spotkają się właśnie w sobotę około godz. 21.00 w umówionym miejscu i będą razem modlić się i śpiewać przez nawet 7 godzin, prawie do rana. Będą stać, siedzieć lub klęczeć przed ołtarzem, który zostanie zbudowany na czas nabożeństwa.

Trudno też wysiedzieć w ławce dłużej niż przykładowo dwie godziny. To dlatego modlitwy zostaną przeprowadzone w miejscu, w którym jest ciepło i wygodnie. Jeżeli rodziny przybędą z dziećmi, a dzieci zechcą spać, młodsze będą mogły zdrzemnąć się w wózkach, a starsze - nawet na krzesłach.

Sadzawka chrzcielna

To będzie sakrament podobny do tego, który jest udzielany przez kapłanów w parafiach. - Zgodnie z tradycją Kościół dopuszcza różne formy chrztu, przez zanurzenie i przez polanie głowy wodą. We wspólnotach neokatechumenalnych chrzest celebrowany jest przez zanurzenie dziecka w sadzawce chrzcielnej - wyjaśnia ks. Rafał Grabowski.

Ma to wymiar symboliczny. - Zanurzenie w wodzie oznacza śmierć, zaś wynurzenie z wody jest znakiem powstania nowego życia dziecka Bożego - tłumaczy ksiądz proboszcz bydgoskiej parafii.