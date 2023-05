Nowalijki pod lupą inspekcji ochrony roślin. „Można jeść bezpiecznie”

Ponad 200 próbek w Kujawsko-Pomorskiem

W bieżącym sezonie wegetacyjnym w całym kraju PIORiN pobierze 4000 próbek. - W Kujawsko-Pomorskiem ponad dwieście, nowalijki stanową część – informuje Aleksandra Wanta, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. - Jeśli chodzi o wykrywalność pozostałości środków ochrony roślin, co rok jesteśmy na tym samym poziomie. To poziom akceptowalny, przyjmowany przez Polską Normę, czyli poziom bezpieczny.

PIORiN różnicuje nieprawidłowości. - Znajdujemy związki, których nie powinno być, ale na bardzo małą skalę, do trzech miejsc po przecinku. Są to np. związki niedopuszczone do stosowania w danej uprawie, np. w uprawie pomidora tak, ale ogórka już nie – wyjaśnia Aleksandra Wanta. - Jest jeszcze inna forma nieprawidłowości, to poziom przekraczający najwyższą dopuszczalną pozostałość i od kilku lat w skali województwa kujawsko-pomorskiego oscyluje on między 1 a 2 procent.