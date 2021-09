Nowe aranżacje zespołu „Łochowianie”, który za rok świętować będzie 40-lecie działalności

A wszystko zaczęło się w 1982 r. kiedy to Bożena Kuhn postanowiła założyć w podbydgoskim Łochowie zespół, który pielęgnowałby kujawskie tradycje ludowe. Najpierw były to występy śpiewacze, ponad 20 lat temu przy zespole powstała też kapela ludowa. „Łochowianie” koncertowali na wielu przeglądach ludowych, także tych najsłynniejszych m.in. w Kazimierzu Dolnym. Na swoim koncie mają także nagrane płyty.

Trudno w to uwierzyć, ale zespół „Łochowianie” kultywuje tradycje ludowa Kujaw już blisko 40 lat. Grupa z Łochowa działa przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach. Za rok świętować będzie jubileusz.

Swego czasu mocną ich strona były tzw. obrzędy. Pokazywali zwyczaje weselne, sztukę swatania etc. Do tradycji tych zespół, pod wodzą nowego kierownika artystycznego Michała Stropy, chce teraz powrócić. By w jubileuszowym roku pokazać się publiczności także od tej zapomnianej nieco strony.