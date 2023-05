Nowe informacje o dzieciach odebranych rodzinie zastępczej. O ich losie zadecyduje sąd

- Oczywiście zdarzały się trudne sytuacje. Była jedna próba samobójcza, a także ucieczki, ale w takich rodzinach ucieczki nie są czymś wyjątkowym - informuje Piotr Hemmerling.

W nakielskim PCPR zaprzeczają, jakoby państwo P. uciekli pod Wągrowiec obawiając się kontroli.

- To nieprawda, w ich przeprowadzce nie było żadnej sensacji. Wyremontowali dom i jakiś rok temu wrócili do swojej rodzinnej miejscowości – słyszymy. Dzieci nadal są pod naszą opieką.

Jak dowiadujemy się - w takiej rodzinie kontrole są prowadzone praktycznie cały czas. Na stałe monitorują rodzinę dwie osoby Spotykają się też zespoły złożone z psychologa, pedagoga i nauczycieli i dokonują oceny sytuacji.

- Jesteśmy zaskoczeni tym co się stało. Na pewno trzeba będzie sprawdzić czy do przemocy rzeczywiście dochodziło. Zajmą się tym specjaliści - mówi Piotr Hemmerling i dodaje: - Jeszcze dziś sąd zdecyduje, czy dzieci zostaną odebrane i trafią do innych rodzin zastępczych. Rozlokujemy je pewnie w naszych domach w Szubinie i Paulinie (gmina Kcynia).