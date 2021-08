Nowe metody oszustów. Czyszczą nam konta, ale sami im w tym pomagamy

W ostatnim miesiącu brodniccy policjanci odnotowali prawie 20 przestępstw internetowych, przez które mieszkańcy powiatu brodnickiego stracili duże sumy pieniędzy. Przestępcy wymyślili nowy sposób łatwego zarobku wykorzystując przy tym znany portal zakupowy. Pokrzywdzeni, nieświadomi niczego złego, wystawili na sprzedaż różnego rodzaju przedmioty.

Jakich danych nie wolno nam podawać?

Na czym polega oszustwo?

Otóż naciągacz, który udaje zainteresowanego sprzedawanym towarem, kontaktuje się ze sprzedającym za pośrednictwem komunikatorów internetowych w celu potwierdzenia płatności wysyła link do strony internetowej. Kiedy sprzedający „klika” w podany link, następuje przekierowanie do stron żądających podania imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, numeru karty płatniczej oraz kodu PIN CVV rzekomo po to, by otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia. W rzeczywistości oszust może naszą kartą płacić lub też wykonywać przelewy bankowe.