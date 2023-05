Nowe obiekty sportowe powstaną przy szkołach w Nakle i Lubaszczu

W maju br. ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków. Są one pomyślne dla Starostwa Powiatowego w Nakle, które zabiegało o dofinansowanie dwóch inwestycji oświatowych. Cieszy, że na oba zadania powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów.

„Olimpia” to program budowy obiektów sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę 360 hal i boisk sportowych. Przeznaczono na to ponad 730 mln zł.

Najpierw Nakło, potem Lubaszcz

- Zgłosiliśmy do programu szkołę w Lubaszczu, bo w tej chwili nie ma tam żadnego boiska sportowego. Realizację tego zadania planujemy w przyszłym roku – informuje Tadeusz Sobol, starosta nakielski.

Budowlańców spodziewać się można w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle oraz w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. To szkoły zawodowe. Pierwsza kształci m.in. przyszłych hotelarzy, ekonomistów, informatyków, logistyków, specjalistów od rachunkowości i organizacji turystyki, druga - przyszłych fryzjerów, kucharzy etc.

W tym roku prace prowadzone będą w „Staszicu”. - Nad kortem tenisowym zbudowane zostanie zadaszenie. Zmienimy też podłoże, by obiekt ten stał się wielofunkcyjny. By można było na nim nie tylko grać w tenisa ziemnego, ale także w siatkówkę i inne gry – wyjaśnia Tadeusz Sobol.

Boisko też w Nakle powstanie

Nie jest to jedyna inwestycja sportowa, która realizowana będzie w 2023 r. w tej szkole. - Mam nadzieję, że uda się w końcu zacząć budowę boiska w ramach funduszy z Polskiego Ładu. Obecnie istniejące boisko asfaltowe nie nadaje się do użytku, parkują tam samochody. Były już trzy przetargi, ale do rozstrzygnięcia nie doszło – informuje starosta.