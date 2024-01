Pożary kominów w Kujawsko-Pomorskiem. Strażacy alarmują, kominy są teraz pod lupą urzędów

- Niestety, nie jesteśmy wstanie samodzielnie wyremontować domu – wyjaśnia poszkodowany z Grabowa. W imieniu swoim i rodziców prosi on o pomoc za pośrednictwem zrzutka.pl: - Każda, nawet minimalna wpłata przybliży nas do zrobienia remontu. Nigdy nie myśleliśmy, że spotka nas taka tragedia. Jednak dziś jesteśmy w tej sytuacji i wierzymy w ludzi o wielkich sercach.

Prawie połowa pożarów w kominie

Komin "widać" w CEEB

Komin musi być wyczyszczony minimum raz w roku. Niedopełnienie tego obowiązku w minionych latach nie było monitorowane, ale to się zmieniło wraz z włączeniem kominiarzy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że w 2022 roku właściciele i zarządcy budynków składali do CEEB deklaracje na temat stosowanych źródeł ciepła i na tej podstawie wypłacane były m. in. dodatki węglowe. Od 18 września 2023 r. do CEEB trafia też protokół kominiarski.