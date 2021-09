Nowe rondo w Mroczy otrzyma nazwę. Zgłoszono dwie propozycje

Budowę ronda u zbiegu ulic: Łabędzkiego, 5 Stycznia, Łobżenickiej, pl. Wolności oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęto w Mroczy pod koniec 2020 r. To miejsce, w którym w poprzednich latach często dochodziło do groźnych sytuacji. Stąd decyzja o inwestycji ważnej tym bardziej, że w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania jest szkoła podstawowa, nowe przedszkole i hala widowiskowo-sportowa .

Propozycję tę jednogłośnie poparła Komisja Finansów Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej Mroczy. Alternatywną nazwę zgłosili jednak do ratusza - przez radnych: Marka Kowalkowskiego i Tomasza Tarnolickiego - mieszkańcy gminy. Proponowali, by nowe rondo nosiło nazwę „Ronda Wolności”, tak samo jak znajdujący się obok plac. - To nazwa neutralna i krótka - argumentowali.