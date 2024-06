Nowe stawki ZUS 2025 - tabela prognozowanych wyliczeń. Oni będą płacić wyższe składki! [20.06.24]

Takie mają być nowe stawki ZUS - oto tabela wyliczeń

Z kolei prognozy wynagrodzeń są optymistyczne. Pensje Polaków mają rosnąć szybciej, niż ceny. "Fakt" pisze, że planowany jest na przyszły rok wzrost płac na poziomie 7,1 procent. Dla zatrudnionych na umowach o pracę to dobra wiadomość, ale już dla tych, którzy pracują na własny rachunek już niekoniecznie.

Znane są założenia dotyczące budżetu państwa na 2025 rok. To z tych dokumentów można dowiedzieć się co czeka miliony rodaków w przyszłym roku. Poinformował o tym "Fakt". Z informacji dziennika wynika, że rząd przypuszcza, iż ceny będą rosły wolniej i inflacja wyniesie 4,1 procent.

Nowe stawki ZUS - tabela wyliczeń na 2025 rok

Jak tłumaczą dziennikarze "Faktu", to właśnie od przeciętnego wynagrodzenia wyliczane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jeśli znane są założenia budżetowe, to można policzyć, jakie będą stawki składek dla ponad dwóch milionów osób.

W tym roku składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą dla pracujących na własny rachunek ok. 1600 zł miesięcznie (bez opłacania składki zdrowotnej). Te koszty wyliczone są na podstawie średniego wynagrodzenia, które w 2024 roku wynosi 7824 zł. W przyszłym roku ma to być już 8579 zł. "Fakt" wyliczył, że podwyżka składek ZUS wyniesie 154,43 zł. Rocznie to około 1800 zł.