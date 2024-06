Maks Cieślar z Bydgoszczy najlepszym kilkuletnim kierowcą wyścigowym. Ma 9 lat i złoto!

Maks miał 4 lata, gdy Michał Cieślar, tata, zabrał go po raz pierwszy na tor kartingowy, na Kartodrom w Bydgoszczy. Ojciec prowadził, syn był pasażerem. Małemu od razu się spodobało. Pan Michał chciał, żeby smyk trenował w lidze lub szkółce dla kilkulatków. Trafili do Jacka Szatlacha, Kartingowego Mistrza Polski, startującego w barwach Bydgoskiego Towarzystwa Motorowego.

Gokart dla przedszkolaka

Wkrótce dwaj panowie „M”, czyli Michał i Maks, kupili pierwszą furę. To był używany gokart Birel Easykart 50, przeznaczony dla przedszkolaków. Zanim chłopczyk zaczął dobrze pisać i czytać, wiedział, jak kierować pojazdem. Jego pierwsze treningi wyglądały tak, że pan Jacek zahaczył gokart Maksa na linkę holowniczą i uczył go ruszać i hamować. Gdyby małemu coś nie poszło, trener przyciągnąłby linkę. Maksowi wszystko jednak się udawało. W 2020 roku zaczął brać udział w zawodach, na które zawsze jeździ z mamą Karoliną oraz tatą. Zabierają oczywiście gokart, narzędzia, namiot serwisowy i części zapasowe. Zespół, w którym działa Maks, to CS Racing (Cieślar Szatlach Racing). Wszystkie starty i dojazdy ekipa opłaca z własnych pieniędzy, sponsorów brak.