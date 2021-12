Nowe zasady działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku

- Nadal istnieje możliwość korzystania z doradztwa, przy czym spotkania będą się odbywały wyłącznie w grupach dwuosobowych – doradcy i uczestnika spotkania. Między spotkaniami odbywającymi się w tej samej sali będzie obowiązywała co najmniej godzinna przerwa, by salę można było zdezynfekować i przewietrzyć. Zaleca się ograniczenie wynajmu do jednej grupy w sali w ciągu jednego dnia. By ograniczyć kontakty, grafik spotkań będzie układany tak, by grupy w różnych salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej godzinie. Nie ma na chwilę obecną możliwości organizowania spotkań z udziałem podmiotów zewnętrznych – informuje Urząd Miasta Włocławek.