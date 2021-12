Rodzina spod Włocławka otrzymała Szlachetną Paczkę przygotowaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu [zdjęcia]

Urząd Marszałkowski w Toruniu przygotował trzy świąteczne paczki dla rodzin z Kujawsko-Pomorskiego

- Spełniając marzenia potrzebujących rodzin możemy sprawić, że na ich twarzach zagości uśmiech i będą mogli choć na chwilę odetchnąć w tym przedświątecznym czasie. Z uwagi na pandemię jest on wyjątkowo trudny – mówił marszałek Piotr Całbecki, w czasie pakowania prezentów ze współpracownikami (10 grudnia 2021 roku).

Do akcji włączył się także marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu województwa – Sławomir Kopyść.

Do Włocławka dotrze Betlejemskie Światło Pokoju. Wiemy kiedy [zdjęcia]

W tych miejscach we Włocławku już stoją puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Szlachetną Paczkę” otrzymała także rodzina mieszkająca pod Włocławkiem

W 2021 roku paczki trafiły do trzech rodzin z naszego regionu. Chorująca na stwardnienie rozsiane pani Maria z okolic Rypina, otrzymała między innymi materac przeciwodleżynowy i żywność. Kolejna paczka trafiła do pana Marka z powiatu tucholskiego, który samotnie wychowuje syna (jego mama zginęła w tragicznym wypadku). Rodzina potrzebowała ubrań dla chłopca, opału oraz narzędzi umożliwiających mężczyźnie powrót do aktywności zawodowej.